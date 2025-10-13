Тайсон Фьюри готовится к возвращению на ринг. Однако, кроме того, британский боксер также помогает собственным детям развиваться в этом виде спорта.

Недавно Тайсон Фьюри поделился видео с тренировки со своими сыновьями Джоном, Тайсоном-младшим и Адонисом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на страницу боксера в инстаграме.

Как Тайсон тренировал сыновей?

Тайсон Фьюри в инстаграме поделился фрагментом с тренировки вместе со своими детьми. Сыновья "Цыганского короля" вместе со своим отцом отрабатывали бой с тенью в ринге.

Фьюри провел тренировку с сыновьями: смотрите видео

Отметим, что у Тайсона Фьюри есть еще один сын – Рико Парис. Ему недавно исполнилось 2 года.

Фрэнк Уоррен в интервью DAZN анонсировал возвращение Тайсона Фьюри на профессиональный ринг. Промоутер заявил, что "Цыганский король" возобновит боксерскую карьеру в 2026 году.

Что известно о Тайсоне Фьюри?