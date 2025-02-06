І це не гроші: промоутер Ф'юрі назвав сенсаційний фактор, який може повернути Тайсона у ринг

Дуже багато чуток крутиться навколо ймовірного повернення у ринг Тайсона Ф'юрі. Промоутер "Циганського короля" Френк Воррен вкотре прокоментував майбутнє Тайсона у боксі.

Френк Форрен зруйнував усі чутки про відновлення кар'єри Тайсона Ф'юрі найближчим часом. Промоутер розповів, що вже декілька разів розмовляв із "Циганським королем" після його чергового рішення попрощатись із професійним спортом, пише 24 Канал із посиланням на DAZN.

До теми "Хоче курити траву": екссуперник Усика видав дивне рішення про закінчення кар'єри Ф'юрі

Тайсон не поведеться на великі гроші

Однак під час розмови чоловіки не зачіпали тему боксу та можливе повернення у ринг Тайсона. Промоутер британця розповів, що жодні великі гроші не переконають Ф'юрі повернутись на профі-ринг.

Якщо він це зробить, то це має бути його власний вибір. Він дуже заможний чоловік, заробив серйозні гроші. Якщо він знову битиметься, то тільки через своє бійцівське серце. Для мене це головне питання – чи зможе він відійти від спорту? Він каже, що так,

– заявив Воррен.

Френк додав, що Тайсон перебуває у гарному стані та насолоджується відпочинком. Воррен не приховує емоцій радості від теперішнього життя вже ексбоксера, який пішов на заслужену пенсію.

Щоправда, це вже не вперше Ф'юрі закінчує із боксом. Тому багато хто не вірить, що теперішнє рішення Тайсона буде остаточним. Колишній суперник Олександра Усика так і не дочекався британської битви проти Ентоні Джошуа, якому, схоже, вже знайшли нового суперника. Ним повинен стати Мартін Баколе, який дуже багато балакає про перемогу над Усиком у можливому поєдинку.