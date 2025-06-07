"Він у найкращій формі": менеджер Ф'юрі висловився про повернення британця на ринг

Тайсон Ф'юрі навіть після завершення кар'єри залишився однією з найобговорюваніших особистостей у боксерській спільноті. Фанати продовжують чекати на повернення британця.

Спенсер Браун поділився думками про можливий камбек Ф'юрі. Зокрема, менеджер Тайсона зачепив тему потенційного поєдинку проти Ентоні Джошуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Саудити можуть організувати бій

Функціонер наголосив, що Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа перше, що мають зробити, це підписати угоду. Менеджер "Циганського короля" підкреслив, що організації бою можуть посприяти у Саудівській Аравії.

Зі слів Брауна, якщо саудити зацікавлені, то вони можуть підписати будь-який контракт, що підходить обом сторонам. На його думку, для Ей Джея це буде чудова угода.

Контракт на три бої – дивовижно. Тайсон пішов з боксу? Як я вже казав – ми ніколи цього напевно не знаємо, чи не так? Але зараз він дуже зайнятий. Насправді він у найкращій формі, в якій я його коли-небудь бачив. Він усього на 5,4 кілограма важчий за свою бойову вагу. Виглядає дуже добре. Він щасливий,

– сказав Браун.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі востаннє бився проти Олександра Усика у грудні 2024 року. Після чого на початку січня цього року "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри.

Раніше Джордж Гроувз зробив прогноз на потенційне протистояння між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.