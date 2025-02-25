У мене була розмова, – Туркі висловився про повернення Тайсона Ф'юрі

Туркі Аль аш-Шейх запланував чимало видовищних поєдинків на 2025 рік. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг назвав найбажаніший бій, який хоче організувати.

Туркі планує повернути Тайсона Ф'юрі назад у ринг. Чиновник сподівається, що "Циганський король" ухвалить правильне рішення, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Туркі про повернення Ф'юрі

Туркі Аль аш-Шейх марить проведенням бою між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Адже мегафайт двох британських боксерів дуже вигідний з фінансової складової.

Чиновник оцінив шанси на повернення "Циганського короля" у бокс. Туркі Аль аш-Шейх також поділився частиною розмови з колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі.

Я хочу, щоб Джошуа зустрівся з Тайсоном. У мене була розмова з Ф'юрі, але не про бокс. Запитав його про здоров'я та про його родину. Мабуть, Тайсон повернеться. Сподіваюся на це,

– сказав Туркі.

Нагадаємо, що востаннє Тайсон Ф'юрі бився у грудні минулого року проти Олександра Усика. Через деякий час після поразки від українського чемпіона "Циганський король" ухвалив рішення покинути бокс.