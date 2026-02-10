Тайсон Ф'юрі змінився після поразки Усику та втратив вагу

Колишній чемпіон світу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі у 2026 році проведе бій із росіянином Арсланбеком Махмудовим. Британський боксер заявив, що досягнув потрібної ваги для поєдинку.

"Циганський король", як називають Ф'юрі, розпочав тренувальний табір у Таїланді. Про це повідомляє talkSport.

Що сталося з Ф'юрі?

Ф'юрі вирішив відновити кар'єру після двох поразок Олександру Усику та ділиться зі своїми прихильними деталями підготовки до наступного бою.

Цього разу боксер з Британії вирішив показав свою вагу, яка склала близько 119 кілограмів. Цікаво, що перед другим поєдинком проти Усика, який відбувся у грудні 2024 року, Тайсон важив понад 127 кілограмів.

Таким чином, перед поєдинком з Махмудовим, який має відбутися у квітні в Манчестері, "Циганський король" схуд на 8 кілограмів. Як пише talkSport, Ф'юрі доклав чимало зусиль, щоб повернути собі форму та знову вийти на ринг у важкій вазі.

У майбутньому Ф'юрі може тренувати його батько Джон. Він заявив, що буде невід'ємною частиною тренувального табору й забезпечить, щоб основна увага приділялася досягненню піку фізичної форми, а не опрацюванню основ боксу.

Повернення Ф'юрі: що відомо?