Тайсон Ф'юрі змінився після поразки Усику та втратив вагу
- Тайсон Ф'юрі схуд на 8 кілограмів, досягнувши ваги 119 кілограмів для бою з Арсланбеком Махмудовим у квітні 2026 року.
- Боксер тренується у Таїланді, і його батько Джон може стати частиною тренувального табору, зосереджуючи увагу на фізичній формі.
Колишній чемпіон світу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі у 2026 році проведе бій із росіянином Арсланбеком Махмудовим. Британський боксер заявив, що досягнув потрібної ваги для поєдинку.
"Циганський король", як називають Ф'юрі, розпочав тренувальний табір у Таїланді. Про це повідомляє talkSport.
Що сталося з Ф'юрі?
Ф'юрі вирішив відновити кар'єру після двох поразок Олександру Усику та ділиться зі своїми прихильними деталями підготовки до наступного бою.
Цього разу боксер з Британії вирішив показав свою вагу, яка склала близько 119 кілограмів. Цікаво, що перед другим поєдинком проти Усика, який відбувся у грудні 2024 року, Тайсон важив понад 127 кілограмів.
Таким чином, перед поєдинком з Махмудовим, який має відбутися у квітні в Манчестері, "Циганський король" схуд на 8 кілограмів. Як пише talkSport, Ф'юрі доклав чимало зусиль, щоб повернути собі форму та знову вийти на ринг у важкій вазі.
У майбутньому Ф'юрі може тренувати його батько Джон. Він заявив, що буде невід'ємною частиною тренувального табору й забезпечить, щоб основна увага приділялася досягненню піку фізичної форми, а не опрацюванню основ боксу.
Повернення Ф'юрі: що відомо?
- Тайсон Ф'юрі перервав завершення кар'єри та планує повернутися на ринг уперше з 2024 року. Наразі 37-річний британець наполегливо тренується.
- Хоча у наступному бою він зустрінеться з Махмудовим, "Циганський король" мріє про третю зустріч з Усиком, єдиним суперником, який переміг його в професійній кар'єрі.
- Український боксер не проти третього поєдинку проти британця, якщо на кону знову буде звання абсолютного чемпіона світу. Утім, у наступному бою українець прагне помірятися силами з Деонтеєм Вайлдером.