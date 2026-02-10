Тайсон Фьюри изменился после поражения Усику и потерял вес

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в 2026 году проведет бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Британский боксер заявил, что достиг нужного веса для поединка.

"Цыганский король", как называют Фьюри, начал тренировочный лагерь в Таиланде. Об этом сообщает talkSport.

Что произошло с Фьюри?

Фьюри решил возобновить карьеру после двух поражений Александру Усику и делится со своими сторонниками деталями подготовки к следующему бою.

На этот раз боксер из Британии решил показал свой вес, который составил около 119 килограммов. Интересно, что перед вторым поединком против Усика, который состоялся в декабре 2024 года, Тайсон весил более 127 килограммов.

Таким образом, перед поединком с Махмудовым, который должен состояться в апреле в Манчестере, "Цыганский король" похудел на 8 килограммов. Как пишет talkSport, Фьюри приложил немало усилий, чтобы вернуть себе форму и снова выйти на ринг в тяжелом весе.

В будущем Фьюри может тренировать его отец Джон. Он заявил, что будет неотъемлемой частью тренировочного лагеря и обеспечит, чтобы основное внимание уделялось достижению пика физической формы, а не проработке основ бокса.

Возвращение Фьюри: что известно?