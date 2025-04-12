Ф'юрі кинув пити: екссуперник Усика влаштував "сухий" 30-денний челендж на пенсії
- Тайсон Ф'юрі вирішив влаштувати "сухий" місячний челендж, відмовившись від алкоголю у квітні, та закликав своїх фанатів приєднатися до нього.
- Ф'юрі вкотре попрощався з боксом, завершивши кар'єру зі статистикою 34 перемоги, 2 поразки та 1 нічия у 37 боях, і посідає 7-му позицію серед найбагатших боксерів світу з 146 мільйонами доларів.
- Хоча були чутки про можливе повернення Ф'юрі в ринг, його промоутер попросив припинити поширювати ці спекуляції.
Тайсон Ф'юрі продовжує насолоджуватись життям за межами професійного рингу. Британський ексбоксер дав серйозну обіцянку для своїх фанів.
"Циганський король" вирішив влаштувати "сухий" місячний челендж. Тайсон Ф'юрі пообіцяв уболівальникам, що відмовляється від вживання будь-яких алкогольних напоїв у квітні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ringside24.
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Тайсон відмовився від алкоголю
Колишній боксер закликав своїх прихильників теж доєднатись до цього "сухого" квітня.
Я роблю сухий квітень. Не те щоб я сильно зараз пив. Буває, що випиваю пиво час від часу. Збираюся влаштувати сухий квітень, хто приєднається до мене? Дайте мені знати, – сказав колишній чемпіон світу у суперважкій вазі,
– сказав Тайсон.
У ЗМІ було чимало інформації та чуток про можливе повернення у ринг Ф'юрі, адже Тайсон вже камбечив у бокс. Йому приписували британську битву проти Ентоні Джошуа. Однак промоутер Френк Воррен попросив пресу та інсайдерів припинити розганяти чутки та дати спокій британцю.
До слова. Тайсон Ф'юрі вкотре попрощався із боксом на статистиці у 34 перемоги (24 – нокаутом) при 2-х поразках та одній нічиї у 37-ми боях.
Нещодавно видання GiveMeSport оприлюднило десятку найбагатших боксерів світу. У ньому Тайсон Ф'юрі посідає 7-му позицію із 146 заробленими мільйонами доларів.