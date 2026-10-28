Ф'юрі прийняв рішення щодо своєї кар'єри: скільки ще боїв проведе британець

За словами 38-річного британського боксера, його чинна угода розрахована ще на два поєдинки, проте він відкритий до суттєвого продовження виступів у рингу. Його цитує видання BoxingScene.

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Головне про найближчий поєдинок Ф'юрі

Суперником стане 37-річний Ентоні Джошуа. Поєдинок відбудеться 11 грудня в Кардіффі (Уельс) на стадіоні Principality. Вихід боксерів на ринг очікується близько 03:00 за київським часом. На кону стоятимуть спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Я продовжуватиму. За контрактом у мене залишилося два бої. Я відпрацюю контракт до кінця, а потім, можливо, підпишу нову угоду – ще на 10 поєдинків. Хто знає? Якщо умови будуть вигідними, я підпишу контракт ще на 10 боїв, але вони мають відбутися швидко, бо я старію. А коли все закінчиться – то закінчиться. Наближається мій 40-й бій– зазначив Ф'юрі.

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Шлях до повернення та плани на Усика

Після двох поразок від Олександра Усика у 2024 році Ф'юрі оголошував про завершення кар'єри, але успішно повернувся на ринг. Цього року "Циганський король" уже здобув дві перемоги: у квітні здолав Арсланбека Махмудова, а в липні – Маріуша Ваха.

Британець не приховує, що його головною довгостроковою метою залишається третій бій з українським спортсменом. Ф'юрі запевнив, що вже провів попередні обговорення з Усиком щодо організації грандіозної трилогії, яку хочуть провести у першій частині 2027 року.