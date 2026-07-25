Перед успішним боєм проти Маріуша Ваха 37-річний Ф'юрі у коментарі SunSport зізнався, що вже готується до життя після боксу та не має наміру довго затримуватися після свого останнього бою.

Ф'юрі вшосте оголосив, що завершить кар'єру

Ф'юрі провів понад десять років на вершині боксерського дивізіону – вигравав титули чемпіона світу, поклав край гегемонії Володимира Кличка та двічі переміг Деонтея Вайлдера в одній з найвеличніших трилогій боксу.

Хоча він зазнавав поразок від Олександра Усика, "Циганський король" наполягає, що кінець кар'єри вже близько, незалежно від того, що станеться в найближчі місяці.

Ф'юрі розповів, що є дуже проста причина, чому він хоче залишатися зайнятим.

Це мій останній рік. Я не хочу продовжувати займатися спортом до 65 років,

– сказав Тайсон.

Коли Ф'юрі прямо запитали, чи означає це, що фанати дивляться останній розділ його видатної кар'єри, він не залишив місця для сумнівів. "Циганський король" відповів: "Це останній рік, так. Останній рік, 2026".

Це вже шостий раз, коли Ф'юрі оголошує про завершення кар'єри, що змушує багатьох замислюватися, чи це просто чергова перерва у спорті, чи він справді повісить рукавички на цвях.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Ф'юрі повідомив про завершення кар'єри після двох поразок від Усика. Проте у 11 квітня 2026 року Тайсон повернувся і зустрівся з росіянином Арсланбеком Махмудовим. Поєдинок виявився неконкурентним і "Циганський король" здобув відносно легку перемогу рішенням суддів.

Після того, як Ф'юрі напередодні достроково переміг польського ветерана Маріуша Ваха, на британця чекає битва проти його земляка Ентоні Джошуа. Їхній бій повинен відбутися пізніше цього року.