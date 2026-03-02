Тайсон Ф'юрі зробив заяву про завершення кар'єри

Тайсон Ф'юрі відновив боксерську кар'єру після двох поразок Олександру Усику у 2024 році. Попри повернення на ринг "Циганський король" вже заговорив про чергове завершення кар'єри.

Як повідомляє The Sun, 37-річний Ф'юрі натякнув на можливу шосту й остаточну відставку з боксу. Відповідну заяву боксер зробив всього за кілька тижнів до свого повернення на ринг.

Що Ф'юрі сказав про завершення кар'єри?

11 квітня Ф'юрі вперше з грудня 2024 року знову вийде на ринг у поєдинку з російським гігантом Арсланбеком Махмудовим.

Колишній чемпіон сподівається використати бій з Махмудовим як підготовку до малоймовірного третього бою з Олександром Усиком, який відправив його на п'яту "пенсію" зі спорту.

Перед поєдинком з представником Росії Ф'юрі визнає, що може відхилити будь-які інші пропозиції та знову повісити рукавички на цвях.

Я можу зосереджуватися лише на тому, з ким б'юся, і це Арсланбєк Махмудов. І саме це я й маю зробити. Я маю прибрати його зі шляху, перемогти – а далі хто знає? Це може бути кінець. Я можу знову завершити кар'єру,

– сказав він.

Сенсаційне завершення кар'єри означатиме, що Ф'юрі відмовиться від грандіозного поєдинку з Ентоні Джошуа.

Повернення Ф'юрі: головні деталі