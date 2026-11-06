"Без мене в цьому дивізіоні немає грошей": Ф'юрі принизив значущість боїв Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думками щодо поєдинку Олександра Усика проти ексчемпіона світу з кікбоксингу Ріко Верховена. Британець зізнався, що не дивився цей бій, однак вважає, що його результат продемонстрував українцю справжню сутність боксерського світу.

За словами Ф'юрі, ще до поєдинку він скептично ставився до протистояння Усика з кікбоксером, оскільки не бачив у ньому спортивної інтриги. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Мішель Джой Фелпс для ютуб-каналу FightHype.

Ф'юрі висловився про бій Усика з Верховеном

Водночас Тайсон зазначив, що був здивований реакцією публіки на перемогу українця.

Він б'ється з кікбоксером, якого, на думку всіх, мав би винести за секунду. Жодної вигоди, тільки гроші,

– пояснив свою позицію британець.

На його думку, Усик отримав більше критики після переможного нокауту, ніж міг би отримати в разі власної поразки.

Він отримав більше лайна за перемогу нокаутом, ніж отримав би, якби сам програв нокаутом. Люди реагували так, ніби його самого рознесли вщент і відправили в глибокий нокаут. Але, знаєте, тепер він побачив, що таке бокс насправді. Усі, кому не ліньки, поливали його брудом – ви ж знаєте, як це буває. Що ж, ласкаво просимо у світ боксу,

– заявив Ф'юрі.

Британець додав, що подібна критика є невіддільною частиною професійного боксу, а тепер Усик на власному досвіді побачив, наскільки швидко змінюється ставлення публіки до спортсмена.

Окремо Ф'юрі знову нагадав про власну популярність і заявив, що саме він залишається головною комерційною фігурою надважкого дивізіону.

Без мене в цьому дивізіоні немає грошей. Я тут головна фігура. Уявіть: Олександр проти якогось іноземця – кому це взагалі цікаво? Хто купить квиток на такий бій? Ніхто,

– сказав Тайсон.

Також британець похвалився, що має за плечима дев'ять поспіль поєдинків на стадіонах, назвавши це унікальним досягненням в історії боксу.

Нагадаємо, Усик нокаутував Верховена в 11-му раунді. Наразі українець готується до повернення в крузервейт (першу важку вагу). Серед потенційних суперників Усика називають непереможеного американця Девіда Бенавідеса, відомого як "Мексиканський монстр".

Раніше також розглядалася можливість проведення прощального бою Усика в надважкій вазі проти Деонтея Вайлдера у США, однак переговори не завершилися домовленістю.