Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився щодо можливого третього поєдинку з українцем Олександром Усиком. Британський боксер заявив, що погодиться на трилогію лише за умови чесного ставлення до нього.

Про це 38-річний "Циганський король" розповів в інтерв'ю ютуб-каналу OOOSCH TV. За його словами, наразі він не має потреби щось комусь доводити, адже вже давно досяг у боксі всього, чого прагнув.

Ф'юрі назвав умову для третього бою з Усиком

Серед потенційних суперників британець виділив Ентоні Джошуа, а також не виключив третьої зустрічі з Усиком.

"Мені вже нема чого комусь доводити. Усе, що треба було довести, я довів до 30 років. Мені цікавий бій з Ентоні Джошуа. Можливо, реванш, якщо це буде якісний поєдинок. Або, скажімо, третій бій з Олександром Усиком, якщо в цьому буде сенс і я зможу розраховувати на чесне ставлення. Бо якщо ні, то який у цьому сенс? Мені тоді просто можуть записати ще десять поразок, хоча я не програю жодного з цих боїв. Більше того, немає нікого іншого, з ким мені було б цікаво битися. Я вже пройшов через усе це. Усі ці хлопці намагаються зробити собі ім'я, а я зробив це ще понад десять років тому", – заявив Ф'юрі.

Найближчим суперником британця має стати Джошуа. Їхній поєдинок запланований на 11 грудня в Кардіффі. Переможець протистояння отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Нагадаємо, Усик і Ф'юрі двічі зустрічалися у 2024 році. В обох поєдинках перемогу за рішенням суддів здобув український боксер. У першому бою Усик став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, а в реванші підтвердив свою перевагу над британцем.

Водночас третій поєдинок між боксерами наразі офіційно не призначений, а конкретних домовленостей щодо його проведення немає.

Сам Усик раніше повідомляв про намір повернутися до першої важкої ваги (крузервейту). Серед його потенційних планів – поєдинок із Девідом Бенавідесом та спроба знову стати абсолютним чемпіоном світу.