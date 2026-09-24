"Впаде від одного подиху": Ф'юрі жорстко принизив Джошуа та пригрозив історичним нокаутом

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі записав емоційне та відверте звернення до свого співвітчизника Ентоні Джошуа. Переговори щодо їхнього потенційного поєдинку, схоже, наближаються до фінальної стадії, однак "Циганський король" продовжує публічно тиснути на майбутнього суперника.

Цього разу Ф'юрі не стримував емоцій і звинуватив Джошуа у боягузтві. Відповідний ролик боксер опублікував на своїй сторінці в інстаграм.

Яке звернення знову зробив Ф'юрі

Ф'юрі висловив обурення тим, що Джошуа досі затягує з підписанням контракту на бій, попри шалені фінансові перспективи.

"Досі чекаю, коли цей здоровенний гівнюк погодиться на бій за бісову вантажівку грошей. Не думаю, що для нього справа у грошах. На мою думку, це все боягузтво та повна відсутність яєць. Білий прапор, маленький сцикун. Я так жорстко його нокаутую, що ви не повірите. Це буде найшвидший нокаут в історії. Його підборіддя крихкіше за пападам, просто паперове. Він впаде від одного тільки подиху", – заявив Тайсон.

"Циганський король" також згадав останні невдачі "Ей-Джея" на рингу, натякаючи на його вразливість у стартових трихвилинках, і пообіцяв завершити протистояння миттєво.

Я його винесу. У двох останніх справжніх боях він опинявся на настилі вже в першому раунді. Поєдинок із Джейком Полом я, звісно, не рахую. Я винесу цього м****а за один раунд,

– підсумував боксер.

За попередньою інформацією, довгоочікуване британське дербі має відбутися 11 грудня на 80-тисячній арені Principality Stadium у Кардіффі (Уельс).