Майк Тайсон зізнався, що досі не відновився після поразки від Пола

Ще у листопаді минулого року прихильники боксу побачили повернення у ринг легендарного Майка Тайсона. Однак камбек був зіпсований через поразку від Джейка Пола.

У перших двох раундах "Залізний Майк" мав дуже непоганий вигляд у рингу. Однак із кожним раундом Джейк Пол почав забирати перевагу та домінувати у ринзі.

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Легенда боксу оцінив свій стан після бою

"Залізний Майк" хоч і встояв усі встановлені раунди, але поступився боксеру-блогеру за одноголосним рішенням суддів – 80-72, 79-73 (двічі). Майк Тайсон зазнав своєї сьомої поразки у професіоналах. Хоча програв на 31 рік молодшому опоненту.

Легендарний боксер зізнався, що вже минуло понад два місяці, а він досі на усі сто відсотків не зумів відійти від двобою, пише 24 Канал із посиланням на New York Post.

Я зараз почуваюся досить добре. Але я досі не зумів повністю відійти від цього бою на 100 відсотків. Однак зі мною все гаразд,

– заявив "Залізний Майк".

Нагадаємо, що одразу після поєдинку Тайсон заговорив про можливий бій із Логаном Полом, старшим братом Джейка. Але все так і залишилось на рівні слів. Нещодавно було анонсовано про очну битву двох братів Полів, яка запланована на 27 березня 2025-го року.

Натомість Майк насолоджується відпочинком та навіть встиг придбати розкішний будинок на зароблений гонорар за бій проти Пола-молодшого.