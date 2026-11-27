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Результати медичного обстеження визначили, що британець отримає дозвіл на проведення запланованого поєдинку з Ентоні Джошуа. Про це інформує Daily Mail та Sky Sports News.

У Британії перевіряють стан здоров'я Ф'юрі перед боєм із Джошуа

Генеральний секретар BBBofC Роберт Сміт заявляв, що організація ретельно вивчає обставини та найближчими днями визначиться з можливістю санкціонування бою.

Тайсону не дозволять вийти на ринг, якщо наші лікарі не будуть переконані, що його здоров'ю нічого не загрожує. Ми вивчаємо всю інформацію про його психічний стан і протягом найближчих кількох днів ухвалимо рішення щодо санкціонування бою– зазначив Сміт.

Netflix змінив документальний фільм після заяви дружини боксера

Водночас ситуація набула нового розвитку після заяви дружини боксера Періс Ф'юрі. Вона уточнила свої слова з документального фільму Netflix, у якому раніше розповідала про нібито діагностовану в чоловіка шизофренію.

За словами Періс, Тайсон мав окремі симптоми, пов'язані з цим захворюванням, однак офіційного діагнозу йому ніколи не встановлювали.

Хоча у Тайсона справді були деякі симптоми, пов'язані із шизофренією, він не має цього захворювання і йому ніколи не ставили такого діагнозу– наголосила дружина боксера.

Як повідомляє Mirror, після уточнення від родини Netflix в останній момент вніс зміни до документального фільму перед його прем'єрою.

Після отримання нової інформації від родини щодо офіційного діагнозу Тайсона у сфері психічного здоров'я ми разом із нею внесли відповідні зміни до документального фільму– повідомили на платформі.

Раніше у фрагменті стрічки, оприлюдненому 23 листопада, Ф'юрі та його дружина розповідали, що після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році боксерові діагностували шизофренію. Сам британець також згадував про сильну тривогу, суїцидальні думки та голоси, які, за його словами, погрожували йому та його родині.

Тепер BBBofC має оцінити актуальний стан здоров'я спортсмена. За правилами організації, шизофренія може бути перешкодою для отримання першої боксерської ліцензії, однак щодо бійців, які вже мають ліцензію, рішення ухвалюється індивідуально.

Поєдинок Ф'юрі проти Джошуа запланований на 11 грудня в Кардіффі (Уельс). Трансляцію вечора боксу має забезпечити Netflix. Участь "Циганського короля" в головному бою наразі залежить від результатів медичної перевірки та рішення Британської боксерської ради.