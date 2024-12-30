"Він затаївся і чекає": відомий коуч назвав цікавого суперника, який переможе Усика

Олександр Усик завершує черговий рік у статусі непереможного боксера. Американський тренер Тедді Атлас розповів про опонента, який точно рано чи пізно переможе українського боксера.

Цього суперника ще не зміг перемогти жоден боксер в історії. Ним є час. Тедді Атлас порівняв час із хлопцем, який з'являється для того, щоб перемогти усіх навіть найвеличніших боксерів світу, інформує 24 Канал із посиланням на THE FIGHT with Teddy Atlas.

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Суперник, якого ще ніхто не зумів перемогти

Відомий тренер заявив, що неважливо, як звати боксера – Алі чи Усик. Він чекає свого моменту, аби настигнути того чи іншого боксера.

Мені поставили питання – хто може перемогти Усика? Я відповів – лише час. Той самий хлопець, який з'являвся для того, щоб перемогти усіх великих боксерів. Він затаївся і чекає. Неважливо, чи тебе звати Алі, чи тебе звати Джо Луїс, чи тебе звати Усик. Він чекає свого моменту. Час – єдиний непереможний боєць. Усику скільки, 38? 37-38,

– заявив Тедді Атлас.

Американський коуч не мав на увазі, що час зробить із Усика ослабленого боксера.

"Він веде здоровий спосіб життя. Але є проблема з усіма великими боксерами, хіба що окрім Марчіано. Вони залишаються занадто надовго. Багато в чому це й робить їх великими – вони вірять, що завжди знайдуть спосіб перемогти. Це й робить їх чемпіонами. Вони мають чудову спадщину, але не знають, коли зупинитися. Я не знаю, чи піде Усик цією стежкою. Алі нею пішов, Джо Луїс пішов", – додав тренер.