"Багато хто не розуміє": відомий тренер назвав боксера, який переміг би праймового Тайсона

Відомий тренер Тедді Атлас поділився думками щодо Майка Тайсона. Американський фахівець назвав боксера, який би зміг здолати легендарного суперважковаговика.

Спеціаліст порівняв зіркових боксерів сучасності із праймовим "Залізним Майком". Атлас, на диво, не згадав про Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

Читайте також "Всі наді мною сміялись": Усик зізнався, ким мріяв стати в дитинстві

Хто може перемогти Тайсона?

Тедді Атлас впевнений, що деякі зірки сучасного боксу змогли б перемогти Майка Тайсона у його найкращі роки. Тренер згадав декількох відомих британських супертяжів.

На його думку, Ентоні Джошуа, скоріш за все, програв би "Залізному Майку", адже він міг зловити його своїм ударом. З Тайсоном Ф'юрі було б все набагато складніше.

Атлас зазначив, що найцікавіший бій Майка Тайсона був би з Даніелем Дюбуа. Спеціаліст виділив сильну сторону "Динаміта", яка б йому допомогла у поєдинку з легендою боксу.

А от бій Майка з Дюбуа був би напрочуд цікавим. Багато, хто не розуміє, який потужний панчер Дюбуа,

– сказав Тайсон.

Нагадаємо, що Майк Тайсон нещодавно провів бій з блогером Джейком Полом. Пізніше "Залізний Майк" розповідав, що продовжить боксувати далі.