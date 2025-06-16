Кривдник українця розбив суперника у першому раунді: відео жорсткого нокауту
- Теремоана Джуніор переміг Аліма Вітфілда нокаутом у першому раунді на вечорі боксу в "Madison Square Garden".
- Теремоана також відомий своєю перемогою над Дмитром Ловчиноським з України на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Нещодавно у Нью-Йорку відбувся грандіозний вечір боксу на "Madison Square Garden". У головному поєдинку спортивного шоу Річард Гітчінс бився проти Джорджа Камбососа.
В андеркарді Гітчінс – Камбосос Теремоана Джуніор бився проти Аліма Вітфілда. Бій завершився достроковою перемогою австралійського боксера, повідомляє 24 канал.
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Результат бою Теремоана – Вітфілд
Теремоана Джуніор продовжив свій переможний шлях. 27-річний боксер на самому початку нокаутував Аліма Вітфілда.
На рахунку австралійського боксера вісім поспіль перемог нокаутом. Зокрема, це п'ята дострокова звитяга Теремоани у першому раунді. Жоден суперник у бою проти нього не протримався двох раундів.
Теремоана нокаутував Вітфілд: дивіться відео
Нагадаємо, що Теремоана Джуніор виступав на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. У першому поєдинку австралієць нокаутував Дмитра Ловчиноського з України.