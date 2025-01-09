Ексчемпіон світу розкрив ім'я боксера, який на одному рівні з Усиком

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі оцінив можливий бій між Теренсом Кроуфордом та Канело Альваресом. 41-річний американський боксер назвав одного із боксерів цього ймовірного двобою, який перебуває на одному рівні із Олександром Усиком.

Тімоті Бредлі провів аналогію можливого бою Канело Альварес – Теренс Кроуфорд із поєдинками Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. В обох із них перемогу здобув українець, хоча саме "Циганський король" володів перевагою в антропометрії, повідомляє 24 Канал із посилання на Boxingnews 24.

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Бредлі про боксера, який стоїть на рівні із Усиком

Колишній чемпіон світу сумнівається, що Канело до снаги відправити Кроуфорда у нокаут. Ба більше, Бредлі заявив, що Теренс стоїть на одному рівні із непереможним українцем.

Всі кажуть, що Канело нокаутує Кроуфорда. Але коли він останній раз когось нокаутував? Вони обидва одного росту. Ми щойно побачили, як Усик переміг Ф'юрі, який набагато важчий за нього. Усик переміг набагато важчого хлопця за допомогою своєї майстерності, вмінням. Усик великий боксер і ми знаємо тільки одного сучасного бійця його рівня – це Теренс Кроуфорд,

– заявив Бредлі.

Раніше Олександр Усик публічно заявив, кого вважає найкращим боксером планети. Тут вибір українця зупинився якраз на Теренсу Кроуфорді.

Довідка. Авторитетний портал BoxRec включив Теренса Кроуфорда у топ-5 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Американець посів в оновленому списку четверте місце.