Теренс Кроуфорд вкотре закрив рота експертам та ЗМІ, які пророкували його поразку у бою проти Сауля Альвареса. У ніч проти 14 вересня американський "Мисливець" здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів.

Теренс Кроуфорд дуже добре вивчив стиль ведення боксу Сауля Альвареса та відібрав у мексиканця звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Після перемоги "Мисливець" розповів під час трансляції вечора боксу на Netflix, хто для нього є найкращим боксером в історії, передає 24 Канал.

Хто найкращий боксер в історії на думку Кроуфорда?

Непереможний американський боксер назвав бій проти Канело вершиною. Кроуфорд розповів, що Альварес є одним із найкращих боксерів в історії, але обрав ще кращого, зробивши самовпевнену заяву.

Цей бій – це вершина. Канело – один із найвидатніших на всі часи, немає іншого Канело. Тому, коли ти озираєшся – я переміг Канело, тому тепер я обличчя боксу, найкращий боєць незалежно від ваги, яким був завжди,

– заявив Кроуфорд.

Відзначимо, що Усик також розкрив ім'я боксера, якого вважає найкращим на планеті. Олександр не став діяти за принципом Теренса, називаючи самого себе.

Чому бій проти Альвареса став історичним для Кроуфорда?