Зірковий боксер назвав боксерів, які кращі за непереможного Усика

Непереможний американський боксер Теренс Кроуфорд склав п'ятірку найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії. Зірковий боєць виділився своєю самовпевненістю.

Теренс Кроуфорд поставив себе на перше місце свого рейтингу. "Мисливець" не захотів ставити якогось іншого боксера на вершину списку, пише 24 Канал із посиланням на Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Оце так "Хто він такий, я його не знаю": легенда боксу приголомшив фанатів своєю заявою про Усика

П'ятірка найкращих від Кроуфорда

Одразу за спиною Кроуфорда у цьому рейтингу йде Наоя Іноуе, а топ-3 найкращих боксерів замикає Сауль "Канело" Альварес.

Цікаво, що Теренс саме проти цього мексиканського суперника повинен був провести наступний бій. Ймовірно, що у вересні поточного року Кроуфорд та Альварес вийдуть у ринг на стадіоні "Allegiant" в американському Лас-Вегасі.

До слова. Теренс Кроуфорд втратить пояс WBO після того, як оголосить про бій із Альваресом.

Лише четверте місце Теренс Кроуфорд поставив нинішнього "короля" хевівейту українця Олександра Усика.

Натомість п'ятірку від американця замкнув Джервонта Девіс.

Додамо, що раніше Кроуфорд склав іншу топ-5 рейтингу, куди додав найкращих, на його думку, боксерів в історії. Туди увійшли: Рой Джонс-молодший, Флойд Мейвезер, Андре Ворд, Шугар Леонард. Також Теренс не забув включити у список своє прізвище.