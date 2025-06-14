Промоутер підігрів інтригу щодо наступного поєдинку зіркового Богачука

Сергій Богачук нещодавно здобув перемогу над Майклом Фоксом. Український боксер продовжує впевнено крокувати до вершини.

Наразі Богачук займається відновленням та буде готуватись до наступного бою. Том Леффлер, промоутер боксера, розкрив плани свого підопічного на майбутнє, пише 24 канал із посиланням на The Ring.

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Богачук отримає великий бій

Том Леффлер наголосив, що Сергій Богачук офіційний претендент на титул WBC у середній вазі. Промоутер наголосив. що для українського боксера поєдинок за чемпіонський пояс ще не призначено.

Спортивний функціонер підкреслив, що наразі неясна ситуація у дивізіоні. Тому більше деталей з'явиться після бою між Себастьяном Фундорою та Тімом Цзю.

Ми плануємо організувати Богачуку великий бій восени. Фундора, Цзю, Ортіс або Бахрам – всі вони чудові імена і суперники для Богачука. Сергію байдуже, з ким битися, бо він вважає себе найкращим у своїй ваговій категорії. Йому потрібні такі поєдинки, щоб це довести. У першій середній вазі для нього є безліч чудових суперників,

– сказав Леффлер.

Нагадаємо, що Сергій Богачук неодноразово кидав виклик Себастьяну Фундорі. Проте американський боксер постійно уникав українця.

Раніше Тарас Шелестюк анонсував дату майбутнього поєдинку. Відомий український боксер битиметься влітку цьоо року.