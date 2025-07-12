Безжальні побиття Белью та Ф'юрі: топ-5 найкращих моментів Усика на шляху до "абсолюта"
- Олександр Усик здобув дострокову перемогу над Даніелем Дюбуа у серпні 2023 року у Вроцлаві, завершивши бій технічним нокаутом у 9-му раунді.
- DAZN Boxing опублікував підбірку п'яти найкращих моментів у кар'єрі Усика, включаючи бої проти Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Даніеля Дюбуа та Тоні Белью.
- Усик вже був абсолютним чемпіоном у королівській вазі і може знову отримати цей титул, перемігши Дюбуа у липні 2024 року.
Олександр Усик близький до свого другого абсолютного чемпіонства у королівській вазі. Вже 19 липня боксер із Сімферополя спробує вдруге за два роки перемогти Даніеля Дюбуа.
У серпні 2023-го року у польському Вроцлаві Олександр Усик достроково завершив бій проти Даніеля Дюбуа. Український "Кіт" відправив британця у технічний нокаут по ходу 9-го раунду, інформує 24 Канал.
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Які моменти потрапили у топ-5 найкращих у кар'єрі Усика?
Напередодні реваншу DAZN Boxing опублікував підбірку п'яти найкращих моментів у професійній кар'єрі Усика. Туди потрапили ефектні удари, нокдауни та нокаути Олександра у боях проти Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Даніеля Дюбуа та Тоні Белью.
Відзначимо, що бої проти Ф'юрі і Джошуа тривали повну дистанцію. Натомість у поєдинках із Белью та Дюбуа український боксер оформляв дострокові перемоги.
Топ-5 найкращих моментів у кар'єрі Усика
Ця підбірка символізує шлях Усика до звання "абсолюта" у хевівейті.
Нагадаємо, що Усик вже володів званням абсолютного чемпіона у королівській вазі. У травні минулого року Олександр переміг у першому бою Ф'юрі та став першим "абсолютом" із 1999-го року після Леннокса Льюїса. Вже 19 липня українець може знову стати "абсолютом", відібравши пояс IBF у Дюбуа.