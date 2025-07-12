Безжальні побиття Белью та Ф'юрі: топ-5 найкращих моментів Усика на шляху до "абсолюта"

Олександр Усик близький до свого другого абсолютного чемпіонства у королівській вазі. Вже 19 липня боксер із Сімферополя спробує вдруге за два роки перемогти Даніеля Дюбуа.

У серпні 2023-го року у польському Вроцлаві Олександр Усик достроково завершив бій проти Даніеля Дюбуа. Український "Кіт" відправив британця у технічний нокаут по ходу 9-го раунду, інформує 24 Канал.

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Які моменти потрапили у топ-5 найкращих у кар'єрі Усика?

Напередодні реваншу DAZN Boxing опублікував підбірку п'яти найкращих моментів у професійній кар'єрі Усика. Туди потрапили ефектні удари, нокдауни та нокаути Олександра у боях проти Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Даніеля Дюбуа та Тоні Белью.

Відзначимо, що бої проти Ф'юрі і Джошуа тривали повну дистанцію. Натомість у поєдинках із Белью та Дюбуа український боксер оформляв дострокові перемоги.

Топ-5 найкращих моментів у кар'єрі Усика

Ця підбірка символізує шлях Усика до звання "абсолюта" у хевівейті.

Нагадаємо, що Усик вже володів званням абсолютного чемпіона у королівській вазі. У травні минулого року Олександр переміг у першому бою Ф'юрі та став першим "абсолютом" із 1999-го року після Леннокса Льюїса. Вже 19 липня українець може знову стати "абсолютом", відібравши пояс IBF у Дюбуа.