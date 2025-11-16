Фанат Усика знищив суперника на початку бою: брутальне відео

В ніч на 16 листопада у мексиканському Сан-Луїс-Потосі відбувся великий вечір боксу. В одному з боїв Річард Торрес бився проти Томашу Салека.

Бій між американським та чеським боксером завершився за лічені хвилини. Перемогу здобув Торрес, повідомляє 24 канал.

Як пройшов поєдинок Торрес – Салек?

Американський боксер активно розпочав поєдинок проти чеха. Томаш Салек вирішив діяти від оборони, але в один момент пішов у розмін, що виявилося помилкою для нього.

У чеському боксера почалася кровотеча з носу. У підсумку рефері призупинив бій, а після огляду лікаря було ухвалено рішення зупинити поєдинок повністю та віддати перемогу Торресу.

Відео з бою Торрес – Салек:

Що відомо про Торреса?