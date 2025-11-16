Фанат Усика уничтожил соперника в начале боя: брутальное видео
- Ричард Торрес победил Томаша Салека, бой завершился за считанные минуты.
- Поединок был остановлен из-за кровотечения у Салека, победу отдали Торресу.
В ночь на 16 ноября в мексиканском Сан-Луис-Потосе состоялся большой вечер бокса. В одном из боев Ричард Торрес сражался против Томаша Салека.
Бой между американским и чешским боксером завершился за считанные минуты. Победу одержал Торрес, сообщает 24 канал.
Как прошел поединок Торрес – Салек?
Американский боксер активно начал поединок против чеха. Томаш Салек решил действовать от обороны, но в один момент пошел в размен, что оказалось ошибкой для него.
У чешском боксера началось кровотечение из носа. В итоге рефери приостановил бой, а после осмотра врача было принято решение остановить поединок полностью и отдать победу Торресу.
Видео с боя Торрес – Салек:
Что известно о Торресе?
Ричард Торрес провел в профи-ринге 13 поединков. На его счету 13 побед и ни одного поражения.
Бой против Томаша Салека стал для американского боксера 14 в карьере. Он записал на свой счет очередную досрочную победу.
Торрес фанатеет от Александра Усика и недавно дал совет Мозесу Итауми. Американский боксер заявил, что британец не должен отказываться от боя против украинского чемпиона.