Олександр Усик хоче залікувати давню травму спини, у якій сумніваються у боксерській спільноті. Сергій Лапін висловився щодо пошкодження українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

Що сказав Лапін про травму Усика?

Директор команди Олександра Усика розвіяв сумніви щодо травми українського боксера. Сергій Лапін заявив, що вони не звертають увагу на різні балачки стосовно пошкодження, яке має "Король хевівейту".

Лапін також наголосив, що люди, які причетні до боксу знають про підготовку на тому рівні, що виступає Усик. Зокрема про те, яка у неї ціна.

Люди можуть говорити про травму Усика, але ті, хто близький до боксу, знають ціну підготовки на цьому рівні. Ми не ухвалюємо рішення заради розмов, ми ухвалюємо їх заради результатів,

– сказав Лапін.

Нагадаємо, що Олександр Усик 19 липня 2025 року зустрівся з Даніелем Дюбуа у реванші. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку.

Що відомо про травму Усика?