Туркі привідкрив завісу можливого закінчення кар'єри непереможного "Мисливця"

Теренс Кроуфорд 13 вересня 2025 року вийде у ринг проти Сауля Альвареса. Не виключено, що цей двобій у Лас-Вегасі (США) стане останнім у кар'єрі американського "Мисливця".

Спершу подібну інформацію повідомив відомий боксер Вірджил Ортіс. А тепер її підтвердив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Туркі про закінчення кар'єри Кроуфорда

Він розповів про зустріч із наступним суперником Кроуфорда, аби вдарити по руках щодо майбутнього продовження співпраці.

"В мене буде велика зустріч з Канело, щоб продовжити його контракт; ми хочемо, щоб він залишився з нами до виходу на пенсію. Ми обговоримо ці питання з ним", – розповів Туркі.

Також Туркі пригадав слова Теренса під час їх зустрічі у столиці Великої Британії. Туркі Аль-аш Шейх розповів, що Кроуфорд заявляв, що мегафайт проти Канело стане для нього останнім у професіоналах. Хоча керівник вірить у продовження кар'єри досі непереможного "Мисливця".

Кроуфорд, коли вперше приїхав на зустріч до Лондона, казав мені, що це буде його останній бій. Але тепер я бачу в його очах, що він любить бокс. Не можна судити про вік Кроуфорда, бо він зосереджений: він не п'є, багато тренується, завжди тренується, зосереджений і добре спить. Я думаю і впевнений, що у вересні нас чекає великий бій. Після цього, думаю, обоє захочуть ще більше,

– сказав Туркі.

Сам Теренс оцінив своє можливе закінчення кар'єри. Кроуфорд не дав чіткої відповіді, заінтригувавши прихильників боксу.

Нагадаємо, що за спиною Кроуфорда вже 41 поспіль переможний бій, 31-н із яких закінчувався нокаутом для суперників.