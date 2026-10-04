Найвідоміша людина у світі боксу пояснила, як Джошуа "врятував бокс"

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх висловив подяку дворазовому чемпіону світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа. Причиною стали його успішний виступ і дострокова перемога над американським боксером і відеоблогером Джейком Полом.

Про це повідомляє USA Today. Поєдинок відбувся у грудні 2025 року, коли Джошуа здолав Пола достроково.

Що Туркі Аль аш-Шейх сказав про Джошуа

Американець зазнав подвійного перелому щелепи після поєдинку та відтоді не виходив на ринг.

Велике спасибі чемпіону. "Ей-Джей" допоміг боксу та разом із Netflix врятував його, вигнавши з нього ютубера,

– заявив Аль аш-Шейх.

Тим часом Джошуа готується до одного з найбільш очікуваних боїв своєї кар'єри. Офіційно затверджено його поєдинок проти співвітчизника Тайсона Ф'юрі, який запланований на 11 грудня.

Поєдинок відбудеться на Principality Stadium у Кардіффі (Уельс). Бій ексклюзивно транслюватиметься в прямому ефірі на стримінговій платформі Netflix.

На кону стоятимуть спеціальний титул "Battle of Britain" та пояс WBA Super у надважкій вазі.

Нагадаємо, свій попередній бій Джошуа провів 25 липня в Джидді (Саудівська Аравія), де здолав албанця Крістіана Пренгу нокаутом у другому раунді. Поєдинок виявився вкрай напруженим: уже в першій трихвилинці британський ексчемпіон двічі побував у нокдауні.