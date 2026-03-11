Чемпіон Європи проведе свій перший професійний бій на боксерському вечорі Usyk 17 Promotions
- 22-річний український боксер Айдер Абдураїмов дебютує на професійному ринзі 21 березня в рамках боксерського вечора Usyk-17 Promotions у Київській області.
- Абдураїмов, дворазовий чемпіон Європи серед молоді, зустрінеться з 42-річним азербайджанським боксером Раофом Агхаєвим.
22-річний український боксер Айдер Абдураїмов проведе свій дебютний бій на професійному ринзі 21 березня. Поєдинок відбудеться в рамках боксерського вечора Usyk-17 Promotions у Київській області.
За інформацією Usyk-17 Promotions, Абдураїмов зустрінеться на рингу з 42-річним азербайджанським боксером Раофом Агхаєвим.
Дивіться також Стало відомо, який статус матиме наступний бій Лапіна
Що відомо про боксерський вечір 21 березня?
Захід відбудеться в Equides Club у Лісниках під Києвом, причому всі квитки, які коштували 25 000 грн, були повністю розкуплені.
Поєдинки проведуть також Олександр Хижняк, Павло Іллюша, Данило Жасан, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Микола Лактіонов, Дмитро Ловчинський та Кіра Макогоненко.
Раніше стало відомо, що суперником олімпійського чемпіона Олександра Хижняка в його дебютному поєдинку на професійному ринзі стане колумбійський боксер Вілмер Барон.
Що відомо про Айдена Абдураїмова?
- Чемпіон України з боксу 2023 та 2025 років, дворазовий чемпіон Європи серед молоді (2021, 2022), а також переможець і призер численних міжнародних турнірів.
Він представляв Україну на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, де у першому поєдинку поступився болгарському спортсмену Хав'єру Ібаньєсу Діасу. Того ж року здобув бронзову медаль на чемпіонаті Азії. У 2024 році Абдураімова визнали найкращим боксером серед еліти за версією UBF.
Останній раз він виходив на ринг 28 лютого, зазнавши поразки від бразильця Луїса Де Олівейри за роздільним рішенням суддів у трьохраундовому бою.