"Звісно, що я там буду": Усик відкрив деталі великого вечора боксу 21 березня

Олександр Усик анонсував вечір великого боксу в Україні. Він відбудеться 21 березня.

Український чемпіон світу Олександр Усик анонсував велику подію на інстаграм-сторінці Usyk 17 Promotions. Він відповів, хто буде на ринзі 21 березня та в якості кого він буде присутнім на події.

Яким буде вечір боксу в Україні?

Усик поділився абсолютно ексклюзивною новиною. За словами українського боксера, 21 березня в професійному боксі дебютує Олександр Хижняк. Крім того, Усик анонсував і захист титулів Даніеля Лапіна, якого український чемпіон світу назвав "нашим улюбленим лимонадиком".

Звісно, я там буду. Я оце все тут розказую – і мене не буде? Звісно, що я там буду як промоутер,

– зауважив Усик.

Вечір боксу відбудеться 21 березня 2026 року. Його прийме Equides Club у селі Лісники Обухівського району Київської області.

Що відомо про Олександра Хижняка?

Олександр Хижняк є володарем золотої медалі Олімпійських Ігор 2024 року в Парижі. Також у його активі є срібло Олімпіади в Токіо. А ще у 2017 році він вигравав чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Раніше на ютуб-каналі АСЖУ Хижняк говорив про те, що хоче виступи на Олімпійських Іграх у 2028 році та стати найтитулованішим українським боксером-олімпійцем.

В аматорській боксерській кар'єрі Хижняк загалом провів 125 поєдинків. У його активі аж 111 перемог і лише 14 поразок. Хижняк 14 зі своїх 111 перемог здобув нокаутом.

