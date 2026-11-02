Назвали переможця бою Усик – Бенавідес

Відомий британський журналіст та аналітик Гарет Девіс поділився прогнозом на поєдинок між українцем Олександром Усиком та американцем Девідом Бенавідесом. Експерт переконаний, що в цьому протистоянні перевага буде на боці українського боксера.

Своєю думкою Девіс поділився на сторінці у соціальній мережі X. Він також оцінив інші гучні боксерські протистояння.

Девіс назвав Усика фаворитом у бою з Бенавідесом

Британський аналітик вважає, що український боксер зможе здолати американця не нокаутом, а за підсумками повної дистанції поєдинку.

Усик проти Бенавідеса. Ставлю на Усика – перемога за очками,

– написав журналіст.

Усик готується до повернення у крузервейт заради бою з Бенавідесом

Українець уже підтвердив намір повернутися до першої важкої ваги (крузервейту), щоб провести бій з непереможним американцем.

За словами директора команди Усика Сергія Лапіна, план передбачає, що спочатку Олександр проведе поєдинок за вакантний чемпіонський титул, імовірно за версією IBF. Після цього головною метою стане об'єднавчий бій проти Бенавідеса.

На кону потенційного протистояння можуть опинитися всі чотири основні чемпіонські пояси крузервейту. У разі перемоги Усик матиме можливість стати абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Сам Бенавідес позитивно відреагував на можливу зустріч з українцем. Американець назвав такий поєдинок величезною честю, водночас заявивши, що впевнений у власній перемозі.

Коли Бенавідес проведе наступний бій

Перед можливим боєм з Усиком американцю треба провести поєдинок проти чемпіона WBC Міхала Чесляка. Зустріч запланована на 5 грудня.

Також раніше Бенавідес розглядав можливість протистояння з чемпіоном світу Джеєм Опетаєю у травні 2027 року.