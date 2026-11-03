Усик замахнувся на унікальне досягнення

Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі висловився щодо ймовірного повернення Олександра Усика до першої важкої ваги заради бою з непереможеним американцем Девідом Бенавідесом. На думку експерта, такий поєдинок цілком виправданий.

Водночас його особливо вражає рішучість 39-річного українця знову змінити вагову категорію та зустрітися з боксером, який перебуває на піку своєї форми. Про це повідомляє BoxingScene.

Алгієрі пояснив, чому Усик хоче битися з Бенавідесом

Він наголосив, що Усик розглядає цей поєдинок не як можливість заробити великий гонорар, а як шанс досягти історичного результату та знову завоювати чемпіонські титули.

Він робить це заради спадщини та чемпіонських титулів. Хоче повернутися в нижчу вагову категорію та досягти чогось грандіозного. Неймовірного,

– заявив Алгієрі.

За словами експерта, українець міг би обрати значно простіший шлях до великих заробітків, зокрема провести черговий бій із Ріко Верховеном або зустрітися з Джейком Полом. Проте Усик, на його думку, зацікавлений насамперед у спортивному досягненні.

Такі досягнення можуть зробити його найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії. Найкращим боксером усіх часів. Це вже зовсім інший рівень, коли робиш щось подібне,

– додав колишній чемпіон світу.

Пріоритетною метою Усика на 2027 рік є поєдинок із Девідом Бенавідесом заради об'єднання чемпіонських поясів та повторного здобуття статусу абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.

Після перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у травні українець відмовився від чемпіонських поясів.

У команді Усика розглядають можливість проміжного поєдинку за вакантний титул IBF, після якого українець міг би вийти на бій із Бенавідесом. Очікується, що 2027 рік може стати фінальним етапом професійної кар'єри 39-річного боксера.