Колишній чемпіон світу спрогнозував поразку Усика
Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі поділився прогнозом на потенційний поєдинок між Олександром Усиком та Девідом Бенавідесом. Експерт переконаний, що американський боксер здатний завдати українцю першої поразки в професійній кар'єрі, причому зробити це достроково.
За словами Бредлі, вирішальну роль можуть відіграти вік Усика та фізичне навантаження, пов'язане з переходом у надважку вагу та подальшим поверненням до крузервейту. Про це повідомляє Boxing News.
Бредлі назвав Бенавідеса фаворитом у бою з Усиком
Американець також звернув увагу на різницю у віці та фізичній динаміці потенційних суперників.
Перше, про що я подумав: Бенавідес просто рознесе Усика. Можливо, це звучить божевільно. Але для мене в цьому немає нічого божевільного. Мені здається, що перехід Усика в суперважку вагу, набір 11 кілограмів м'язової маси, а потім згонка ваги у 39 років – це не мине для нього безслідно. Це матиме на нього величезний вплив,
– сказав він.
На його думку, Усик може зіткнутися з проблемами через виснаження організму, тоді як Бенавідес перебуває на етапі розвитку та набирає впевненості.
З одного боку – боєць в особі Усика: віковий хлопець, який спускається у вазі, втрачаючи силу та виснажуючи свій організм, хоч би яким великим він був. З іншого – молодший хлопець, який набирає обертів і дедалі більше впевненості в собі. Якби просто зараз мені приставили пістолет до голови, я б сказав, що переможе Бенавідес. Можливо, навіть достроково,
– заявив Бредлі.
Нагадаємо, команда Усика повідомила про намір українця повернутися до першої важкої ваги. Головна мета – знову стати абсолютним чемпіоном світу, а одним із ключових суперників на цьому шляху є саме Бенавідес.
"Мексиканський монстр" уже висловив готовність прийняти виклик українця та заявив, що впевнений у власній перемозі. Потенційне протистояння боксерів попередньо планують організувати у 2027 році.
Водночас найближчий бій Бенавідеса запланований на 5 грудня. У США американець зустрінеться з чемпіоном світу за версією WBC поляком Міхалом Чесляком. На кону протистояння будуть три головні чемпіонські пояси дивізіону.