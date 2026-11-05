Чемпіон світу відмовив Усика від бою з Бенавідесом

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Далтон Сміт висловився щодо наступного поєдинку Олександра Усика. Українець має зустрітися з володарем титулів WBA та WBO у важкій вазі Девідом Бенавідесом.

Своїми думками британський боксер поділився в коментарі для talkSPORT Boxing. На його думку, повернення Усика до нижчої вагової категорії та протистояння з Бенавідесом може стати непростим випробуванням для українця.

Далтон Сміт пояснив, чому бій Усика з Бенавідесом може стати проблемою для українця

Водночас британець високо оцінив боксерські якості потенційного суперника українця.

З огляду на час і останні виступи Усика, це не найкраще рішення для нього. Треба також подивитися на суперників, із якими він бився. Вони були значно більшими та повільнішими. А Бенавідес має темп роботи, як у боксера середньої ваги,

– зазначив Сміт.

Він звернув увагу на постійний тиск, який Бенавідес чинить на опонентів, і його високу інтенсивність роботи в ринзі.

Вважаю Девіда неймовірним боксером. Він постійно тисне на суперника. Усик бився в надважкій вазі, де боксери значно більші та повільніші. Вони не можуть працювати з такою інтенсивністю, як Бенавідес. Я думаю, що після такого тривалого перебування в надважкій вазі повернутися вниз і битися так, як раніше у важкій вазі, буде складніше,

– додав боксер.

Нагадаємо, раніше Усик підтвердив намір повернутися до першої важкої ваги (крузервейту), щоб провести поєдинок із Бенавідесом та знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу.

Востаннє українець виступав у цьому дивізіоні ще у 2018 році. За попередніми планами, Усик може спочатку поборотися за вакантний титул IBF, а згодом провести потенційний бій за абсолютне чемпіонство з представником дивізіону. Такий сценарій раніше озвучував менеджер боксера Сергій Лапін.