Усику хочуть організувати чемпіонський бій з нокаутером: за справу взявся відомий інвестор

Відомий інвестор із Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх планує організувати для Олександра Усика два поєдинки. Окрім зустрічі з Агітом Кабаєлом, він хоче, щоб українець побився з непереможним Давідом Бенавідесом.

Туркі планує, що зустріч Усик – Бенавідес відбудеться у 2027 році. Такі деталі повідомив інсайдер і журналіст The Ring Майк Коппінджер.

Дивіться також Усик втратив звання найкращого боксера світу

Що відомо про ідею Туркі провести бій Усик – Бенавідес?

Як розповів Коппінджер, Турків хоче, щоб Усик та Бенавідес провели бій за титул чемпіона у надважкій вазі. Саме у цій ваговій категорії наразі виступає 39-річний українець. Олександр утримує чемпіонські пояси по лінії WBC, WBA та IBF.

А ось 29-річний Давід 3 травня успішно змінив дивізіон. Американець дебютував у першій важкій вазі (крузервейт), нокаутувавши Гільберто Раміреса у 6 раунді. Тим самим він став чемпіоном за версіями WBA та WBO.

Довідка! За даними BoxRec, Давід виграв свій 32-й бій на професійному рингу. У його активі 26 нокаутів, тобто більшість протистоянь Бенавідес завершує достроково.

Раніше Коппінджер казав, що бій Усика та Бенавідеса може стати одним з найбільших комерційних у надважкій вазі за останні 30 років. Він зазначив, що поєдинок слід організувати якнайшвидше, адже українцю у січні виповниться 40 років.

Що каже про бій тренер Бенавідеса?

Хосе Бенавідес-старший, батько та тренер чемпіона WBA та WBO, у коментарі Bad Left Hook розповів, що хотів би бою свого сина проти Усика.

Зараз, я думаю, найбільшим викликом буде Усик. Це буде щось неймовірне. Це єдиний хлопець, про якого я думаю: "Це було б шалено, б**ха",

– сказав він.

Утім, він додав, що Давід ще не набрав потрібну вагу для того, щоб перейти у хевівейт заради поєдинку з Усиком. За словами тренера, у планах Бенавідеса битися у напівважкій та першій важкій вазі.

Додамо, що сам боксер зі США раніше висловлював бажання зустрітися з чемпіоном з України. Однак він сказав, що буде готовий до поєдинку з Усиком за кілька років.

Щодо Усика, то об'єднаний чемпіон у надважкій вазі не робив заяв про потенційний бій з Бенавідесом. Відтак, не відомо, чи їх протистояння має шанси відбутися.

Що далі для Усика?