Менеджер Ф'юрі розповів, чи приїде Усик на бій із Джошуа

Олександр Усик може взяти участь у масштабному боксерському шоу напередодні поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Організатори планують запросити українського боксера на фестиваль BoxFest, де він зможе поспілкуватися з уболівальниками, відповісти на їхні запитання та зробити спільні фото.

Про це розповів Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ф'юрі. За словами представника британського боксера, організатори прагнуть провести наймасштабніший BoxFest в історії заходу.

Усик може стати зірковим гостем вечора перед боєм Ф'юрі – Джошуа: що відомо

Окрім Усика, серед потенційних гостей називають німецького спортсмена Агіта Кабаєла та інших зірок боксу. На відвідувачів також чекатимуть музичні виступи, розважальні активності та зустрічі з відомими спортсменами.

Вони спілкуватимуться з публікою, відповідатимуть на запитання. Можна буде сфотографуватися. Зараз ми якраз узгоджуємо це з усіма,

– зазначив Браун.

Водночас менеджер наголосив, що остаточна участь Усика ще потребує підтвердження. За його словами, під час попередньої спроби організувати приїзд українця плани зірвалися через обставини, пов'язані з війною в Україні.

Чи зустрінуться Усик і Ф'юрі на BoxFest?

Поява українця на заході викликала запитання про можливу зустріч із Ф'юрі, який раніше заявляв про бажання провести третій бій з Усиком у разі перемоги над Джошуа.

Однак Браун заперечив, що сторони обговорювали таку можливість.

Послухайте, ми про таке навіть не розмовляли. Я просто вважаю, що британські вболівальники його люблять, і йому й самому захочеться там бути,

– пояснив менеджер.

Нагадаємо, у 2024 році Усик двічі переміг Ф'юрі. Тепер британський боксер готується до протистояння з Джошуа, яке заплановане на 11 грудня в Кардіффі.

Цікаво, що Усика та Джошуа нині пов'язують не лише спільні боксерські історії, а й дружні стосунки. Українець двічі перемагав британця в титульних боях у 2021 та 2022 роках, а Джошуа згодом приєднався до тренувального табору Усика в Іспанії.