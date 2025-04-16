"Завдасть влучний удар": тренер Дюбуа пригрозив Усику перед реваншем

Олександр Усик та Даніель Дюбуа битимуться влітку 2025 року. На тлі інформації щодо офіційного підтвердження бою у боксерській спільноті активно почали прогнозувати переможця поєдинку.

Дон Чарльз поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Зокрема, тренер британця пригадав перший бій проти українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Що сказав Чарльз

Спеціаліст заявив, що у Даніеля Дюбуа вкрали перемогу над Олександром Усиком у першому поєдинку. На його думку, британський боксер завдав легального удару українцю

Зі слів Чарльза, Усик не зміг би встати на рахунок 10. Через те, що його центральна нервова система була відключена після удару Дюбуа. Тренер "Тріпл-Ді" заявив, що він консультувався зі спеціалістами, які розуміють анатомію людини.

Ми все проаналізували, і вони пояснили мені, що відбувалося з його тілом – це був спазм. Але це вже в минулому. Якщо наступний бій Даніеля Дюбуа буде саме реваншем, ми подбаємо про те, щоб не залишилося жодних суперечок, коли він завдасть влучний удар. Усе буде остаточно й без жодних сумнівів. Це наша мета», – сказав Чарльз.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. У тому бою британець завдав удару нижче пояса українцю, але це не стало на заваді Королю хевівейту, який здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше стало відомо, що Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть реванш влітку 2025 року. Протистояння відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.