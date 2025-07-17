Усик і Дюбуа провели другу дуель поглядів перед реваншем: тепер вже без істерик – пекельне відео

У четвер, 17 липня, відбулась пресконференція Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа у Лондоні. Вкінці спілкування боксери провели дуель поглядів.

Їх друга дуель поглядів у Лондоні була недовгою. Олександр Усик навіть не відводив погляд від очей Даніеля Дюбуа. Натомість британець у притаманному для себе вже стилі не витримав напруги очної дуелі, пише 24 Канал.

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Як минула дуель поглядів Усика та Дюбуа?

"Динаміт" першим відвів погляд та почав грати на публіку, яка зібралась у залі. Це була чергова реакція на скандування прізвища Олександра. Після чого ще декілька секунд подивився у вічі українського суперника та першим завершив дуель поглядів.

Відео дуелі поглядів Усик – Дюбуа

Нагадаємо, що на пресконференцію Усик прийшов у колоритному вбранні. Прихильники боксера одразу порівняли його із отаманом або козаком.

До слова, 18 липня на супертяжів чекає традиційна процедура зважування. 19 липня Усик і Дюбуа зійдуться на "Вемблі". В Україні цей вечір боксу покаже медіасервіс MEGOGO. Початок головного бою вечора боксу близько 23:30 за Києвом.