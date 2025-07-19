"Це не просто розмови": колишній чемпіон світу дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик знову спробує довести, що він найвидатніший боксер сучасності. Українець зустрінеться з Даніелем Дюбуа у протистоянні за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Джонні Нельсон поділився думками про реванш Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу спрогнозував переможця мегафайту року, повідмоляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Хто переможе у реванші Усик – Дюбуа

Джонні Нельсон вважає, що Олександр Усик знову переможе Даніеля Дюбуа. Ба більше український чемпіон нокаутує британського боксера.

Ексчемпіон світу наголосив, що Усик у кожному бою демонструє свій клас. Поєдинок проти Дюбуа не стане виключенням.

Він може зробити це знову. Коли він боксував із кимось одного разу і побив його, то вдруге буде легше. Це факти, а не просто розмови. Якщо керуватися фактами, мабуть, це знову станеться з Даніелем Дюбуа. Думаю, він (Усик – 24 канал) його нокаутує,

– сказав Нельсон.

Нагадаємо, що Олександр Усик у 2023 році бився проти Даніеля Дюбуа. Тоді Король хевівейту здолав "Динаміта" технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

До слова. Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа заплановано на 19 липня 2025 року. Головна подія року у світі боксу відбудеться на легендарному "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Тайсон Ф'юрі поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа, зухвало висловившись стосовно обох боксерів.