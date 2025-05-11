"Ледве підвівся": відомий ексбоксер назвав єдиного суперника, який завдав шкоди Усику

Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть реванш 19 липня 2025 року у Лондоні. Колишній британський боксер Насім Хамед висловив свою думку щодо майбутнього протистояння на "Вемблі".

Колишній чемпіон світу залишив відвертий прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Насім Хамед сподівається побачити 19 липня перемогу свого зіркового земляка, інформує 24 Канал із посиланням на DAZN.

До теми Просто буде гратись із ним, – Баколе назвав переможця реваншу Усика проти Дюбуа

За кого уболіватиме Хамед

Ексбоксер робить ставку на успіх Дюбуа. Хамед заявив, що "Динаміт" став єдиним суперником у кар'єрі Усика, який сколихнув непереможного українця. Насім пригадав падіння Олександра у першому бою, хоча там був удар нижче пояса від Даніеля.

Я ставлю на Дюбуа. Вважаю, що у всіх поєдинках Усика лише він зміг завдати українцю шкоди. Дюбуа змусив Усика задуматися після того бою. Він ледве підвівся після того удару. Сподіваюся, Даніель знищить Усика і поверне всі титули туди, де вони мають бути, до Великої Британії,

– заявив Хамед.

Нагадаємо, що Усик забрав за собою перемогу у першому бою. Олександр переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Після цього українець двічі повалив Тайсона Ф'юр та поставив "хрест" на кар'єрі "Циганського короля". Натомість Дюбуа провів три поєдинки, в усіх святкував звитяги.

Востаннє Даніель виходив у ринг у вересні минулого року, коли нокаутував у 5-му раунді іншого британця Ентоні Джошуа.

Очікується, що переможець реваншу Усик – Дюбуа зійдеться із Джозефом Паркером, який є тимчасовим чемпіоном по лінії WBO.