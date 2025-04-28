"Беззаперечний": з'явилось офіційне промо реваншу Усик – Дюбуа
- Офіційно підтверджено реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, який відбудеться влітку на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
- Промоутерська компанія Queensberry випустила промо, що включає кадри з минулого бою, де Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Боксерська спільнота нарешті дочекалась офіційного підтвердження довгоочікуваного реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Пекельна битва відбудеться влітку цього року.
Король хевівейту зійдеться із "Динамітом" на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Промоутерська компанія Queensberry випустила промо присвячене реваншу між Усиком та Дюбуа, повідомляє 24 канал.
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В очікуванні битви
Промоутерська компанія Queensberry представила ефектне промо до реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. На відео можна побачити шлях боксерів до битви за "абсолют".
Також у промо потрапили кадри з минулого бою між Усиком та Дюбуа. Зокрема, можна побачити скандальний удар "Тріпл-Ді" нижче пояса, який змусив українця присісти на канвас.
Офіційний трейлер реваншу Усик – Дюбуа:
Нагадаємо, що Олександр Усик вперше бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. Тоді український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.