"Беззаперечний": з'явилось офіційне промо реваншу Усик – Дюбуа

Боксерська спільнота нарешті дочекалась офіційного підтвердження довгоочікуваного реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Пекельна битва відбудеться влітку цього року.

Король хевівейту зійдеться із "Динамітом" на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Промоутерська компанія Queensberry випустила промо присвячене реваншу між Усиком та Дюбуа, повідомляє 24 канал.

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В очікуванні битви

Промоутерська компанія Queensberry представила ефектне промо до реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. На відео можна побачити шлях боксерів до битви за "абсолют".

Також у промо потрапили кадри з минулого бою між Усиком та Дюбуа. Зокрема, можна побачити скандальний удар "Тріпл-Ді" нижче пояса, який змусив українця присісти на канвас.

Офіційний трейлер реваншу Усик – Дюбуа:

Нагадаємо, що Олександр Усик вперше бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. Тоді український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.