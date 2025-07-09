Без камбеків, – Дюбуа знову виступив з гучною заявою перед реваншем з Усиком

Олександр Усик незабаром битиметься проти Даніеля Дюбуа. До пекельного реваншу у Великій Британії залишилось рівно десять днів.

Дюбуа продовжує виступати з гучними заявами перед вогняним реваншем з Усиком. Британський боксер вкотре висловив впевненість у своїй перемозі над українським чемпіоном, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Що сказав Дюбуа

Даніель Дюбуа наголосив, що Олександру Усику вже 38 років. Британський боксер заявив, що неважливо, як ти почуваєшся, але вік все-таки зіграє роль у поєдинку такого рівня.

На його думку, він має показати у рингу, що Усик вже старий. Дюбуа наголосив про те, що він продемонструє те, на що здатен 27-річний боксер надважкого дивізіону та переможе українського чемпіона.

Я відчуваю себе набагато краще, дійсно помолоділим і готовим до того, щоб продемонструвати найкращий свій виступ у житті тієї ночі. Я вже чемпіон світу, але відчуваю, що можу досягти більшого. Я ще не розкрив весь свій потенціал. Тому мені просто потрібно піти і відібрати ці пояси в Усика. Ці пояси несуть велику вагу. Я хочу зруйнувати його. Без камбеків, без жалю — просто залишити все на ринзі,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Пекельну битву прийматиме легендарний стадіон "Вемблі", що у Лондоні.

Раніше повідомляли про те, що Джонні Фішер застеріг Олександра Усика перед реваншем проти Даніеля Дюбуа. Також відомий боксер назвав переможця мегафайту.