"Побачите іншого Усика": промоутер Короля хевівейту висловився про реванш із Дюбуа

Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа викликав активне обговорення у боксерській спільноті. Король хевівейту битиметься з "Динамітом" за звання абсолютного чемпіона світу.

Промоутер Усика Олександр Красюк поділився думками щодо реваншу проти Даніеля Дюбуа. Спортивний функціонер заявив, що українець підійде до бою у найкращій формі, пише 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Що сказав Красюк

Олександр Красюк заявив, що Даніель Дюбуа отримав чудовий досвід у першому бою проти Олександра Усика. Тому не треба недооцінювати британця, який володіє титулом IBF.

Проте Усик теж значно виріс після поєдинку проти Дюбуа у 2023 році. Красюк підкреслив, що український чемпіон повністю використає набуту мудрість та досвід у реванші з британцем.

Хочу зазначити ще дещо важливе! Цього разу ви побачите такого Усика, якого ніколи раніше не бачили. Більше ніяких суперечок. Нехай перемога дістанеться тому, хто на неї дійсно заслуговує,

– сказав Красюк.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Проведення бою заплановане на легендарному стадіоні "Вемблі".

Раніше промоутер Дюбуа Френк Воррен уклав парі з Олександром Усиком. У разі перемоги українця у реванші проти британця, спортивний функціонер зробить йому коштовний подарунок.