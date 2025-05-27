27 травня, 11:51
Колишній чемпіон світу назвав раунд, у якому Усик переможе Дюбуа
Основні тези
- 19 липня відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
- Бій пройде на стадіоні "Вемблі" у Лондоні за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.
Цього літа світова боксерська спільнота побачить божевільне протистояння між зірками сучасного хевівейту. 19 липня відбудеться реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.
Боксери зійдуться у пекельній битві за звання абсолютного чемпіона у надважій вазі. Експерти та фани з нетерпінням чекають на поєдинок на легендарному "Вемблі" у Лондоні, намагаючись спрогнозувати результат, повідомляє 24 канал.
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