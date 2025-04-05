Відомий тренер спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Усик та Даніель Дюбуа близькі до реваншу. Відомий британський наставник Шейн Макгіган висловив свою думку щодо другої битви.

Британський тренер відзначив боксерську силу Даніеля Дюбуа, назвавши його фантастичним боксером, який може здолати будь-якого супертяжа планети. Водночас Шейн Макігіган позитивно висловився щодо Олександра Усика, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Прогноз британського наставника

Відомий коуч зіставив обох боксерів та зробив прогноз на переможця реваншу Усик – Дюбуа.

Я дуже добре знаю Дюбуа, він хороший, фантастичний боксер, він може побити будь-якого супертяжа на планеті. Але думаю Усик дуже розумний боксер. Я бачу, що реванш пройде тільки в одному напрямку. Олександр знову переможе,

– заявив Макгіган.

Пригадаємо, що вперше Усик та Дюбуа зустрілись на ринзі у серпня 2023-го року, коли у польському місті Вроцлав Олександр переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді. Також цей двобій запам'ятався скандальним ударом нижче пояса від Даніеля у 5-му раунді.

Попри це все WBO зобов'язала Усик провести захист поясу проти Джозефа Паркера, але українець бажає спершу провести реванш проти Дюбуа. Натомість Даніель кинув публічний виклик Усику на реванш, який Олександр прийняв. Однак нещодавно "Динаміт" заявив, що хоче вийти у ринг проти Паркера, адже має незакінчену з ним справу. Боксери повинні були побитись у лютому 2025-го року, але двобій зірвався через раптову хворобу Дюбуа.

Доля реваншу Усик – Дюбуа визначиться вже у найближчі тижні. Даніель розповів, що хоче побитись із непереможним українцем у липні поточного року.