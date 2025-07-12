Як у першому бою, – Ф'юрі зробив прогноз на реванш між Усиком та Дюбуа

Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа. За 8 днів боксерський світ дізнається, хто об'єднає усі пояси у надважкому дивізіону.

Тайсон Ф'юрі поділився думками про реванш між Усиком та Дюбуа. "Циганський король" розповів, що може відбутись у бою між українським чемпіоном та британським боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Хто переможе у реванші Усик – Дюбуа?

Тайсон Ф'юрі наголосив, що Даніель Дюбуа молодий та великий боксер. Натомість "Циганський король" підкреслив, що Олександр Усик досвідчений боксер, який двічі переміг його (Ф'юрі – 24 канал).

Він виграв, і це все, що має значення. Йому 38 років. Але Дюбуа може завдати такого удару як у першому бою і знову завдати йому болю,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Поєдинок року прийматиме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

До слова. Перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році. Тоді український боксер зупинив британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше повідомляли, що Шеннон Бріггс зробив прогноз на реванш між Усиком та Дюбуа. Колишній чемпіон світу розповів, яким чином завершиться поєдинок між українцем та британцем.