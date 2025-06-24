Відомий боксер зробив цікавий прогноз на реванш Усик – Дюбуа
- Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі".
- Перший бій між Усиком та Дюбуа у 2023 році закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9 раунді.
Олександр Усик та Даніель Дюбуа готуються до пекельної битви. Боксери вже 19 липня 2025 року зустрінуться у реванші на легендарному стадіоні "Вемблі".
Джарелл Міллер висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Американський боксер назвав переможця найочікуванішого поєдинку року, інформує 24 канал із посиланням на iFL TV.
Читайте також У команді Усика вперше заговорили про припинення співпраці з Красюком
Прогноз Міллера на реванш Усик – Дюбуа
Джарелл Міллер вважає, що Даніель Дюбуа виріс після їх поєдинку. Американський боксер вважає, що британець зможе впоратись з Олександром Усиком.
Однак усе залежить від того, скільки сил в Олександра Усика. А також у тому, чи зможе український чемпіон перехитрити британського боксера.
Це чудовий бій у будь-якому разі, і ви знаєте, що переможе найкращий,
– сказав Міллер.
Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році. Тоді український чемпіон переміг "Динаміта" технічним нокаутом у 9 раунді.
Раніше мексиканський чемпіон Сауль Альварес назвав боксерів, яких наразі вважає найсильнішими у проесійному ринзі.