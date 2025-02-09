Чісора назвав бажаних суперників, з якими хотів би побитись у ювілейному бою: ефектне відео

У ніч проти 9-го лютого Дерек Чісора переміг Отто Валліна у своєму "останньому танці" у Великій Британії. Ветеран боксу здобув заслужену перемогу за одноголосним рішенням суддів.

Боксери провели повний 12-раундовий двобій, а підрахунки суддів склали – 114-112, 116-110, 117-109 на користь Чісори. Дерек тріумфував у бою за статус елімінатора за титул IBF. 41-річний британець забезпечив собі 2-ге місце у рейтингу і став найрейтинговішим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF, яким наразі володіє Даніель Дюбуа, пише 24 Канал.

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Кого хоче побачити у суперниках Чісора

Після поєдинку Чісора влаштував справжнє голосування за свого наступного суперника. Дерек витягнув зображення Олександра Усика, Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. 41-річний ветеран боксу дозволив глядачам на арені обрати йому суперника, з яким він поб'ється у своєму ювілейному 50-му бою.

Найгучніше на арені було під час підіймання табличок Усика та Джошуа. А от місцева публіка була проти бою Дерека із земляком Дюбуа.

Голосування за наступного суперника Чісори: дивіться відео

Довідка. За спиною Чісори 36 перемог у 49-ти боях (23 – нокаутом). Також зазнав 13-ти поразок у професіоналах.

Нагадаємо, що восени 2020-го Чісора бився із Усиком та програв українцю за одноголосним рішенням суддів. Після поєдинку обидва боксери поласували бургерами, які приніс у роздягальню Олександра сам Дерек.