Відомий промоутер назвав бій, який назавжди змінив Дюбуа

Все більше чуто з'являється навколо організації ймовірного реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Промоутер Френк Воррен відзначив значущість першого поєдинку "Динаміта" проти непереможного українця.

За словами авторитетного промоутера, саме перший бій проти Олександра Усика став найвизначальнішим у кар'єрі Даніеля Дюбуа. Френк Воррен заявив, що цей двобій назавжди змінив британського боксера, пише 24 Канал із посиланням на BoxNation.

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Воррен про зміни у Дюбуа

Бій проти Усика став визначальним моментом у його кар'єрі. Думаю, він знає, що міг зробити більше в тому бою. Його відволікав рефері, але ми вже обговорювали це мільйон разів. Після того бою він дуже змінився. У нього завжди була сила і боксерські навички, але зараз він тренується з Доном Чарльзом, і у них гарний зв’язок. Він вірить, що є найкращим, і це не просто слова,

– сказав Воррен.

Довідка. 26 серпня 2023-го Дюбуа вийшов в один ринг проти Усика. Поєдинок закінчився перемогою технічним нокаутом Олександра у 9-му раунді. Також цей двобій запам'ятався ударом нижче пояса від британця у 5-му раунді.

Воррен відзначив габарити Дюбуа, який в останніх своїх трьох боях був андердогом, але закінчував перемогами. Відомий промоутер назвав Даніеля фаворитом найближчої битви проти Джозефа Паркера, яка відбудеться 22 лютого 2025-го року.

До слова, у своїх останніх боях Дюбуа скривдив Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа.

Додамо, що у цьому двобою "Динаміт" захищатиме свій титул IBF. Лише у випадку перемоги Дюбуа зможе претендувати на реванш проти Усика. Цікаво, що на бій проти переможця зустрічі Дюбуа – Паркер претендують двоє інших боксерів – Джо Джойс та Ентоні Джошуа.