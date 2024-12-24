Усик розкрив бій, який став для нього найскладнішим

Поточний 2024-й рік Олександр Усик закінчив перемогою у реванші над Тайсоном Ф'юрі. Український непереможний боксер назвав поєдинок, який став для нього найскладнішим із погляду на психологію.

Кривдник Тайсона Ф'юрі відверто розповів, що найскладнішим для нього була друга зустріч із Ентоні Джошуа. Реванш проти Ей Джея відбувся 20 серпня 2022-го року, а 24 лютого того ж року Росія розпочала повномасштабну війну у рідній країні Олександра.

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Який бій назвав Усик

Поєдинок був дуже рівним, а у 9-му раунді Джошуа вдалось здивувати Усика. На щастя, українець вистояв та переміг британця за роздільним рішенням суддів 115-113, 113115 та 116-112.

Саме цей другий двобій й назвав Олександр, пише 24 Канал із посиланням на Ring Magazine.

Думаю, другий бій Джошуа був найважчим, тому що почалася війна, було багато емоцій, я схуд. Зараз я почуваюся добре, у мене є мотивація, все ок,

– сказав Усик.

Довідка. 25 вересня 2021-го року Усик вперше зійшовся в одному ринзі із Джошуа. Боксери подарували уболівальникам повний 12-раундовий двобій, який закінчився перемогою Олександра за одноголосним рішенням суддів. Українець здобув чотири пояси WBA (Super), IBF, WBO та IBO.

Від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усик провів чотири поєдинки. Олександр побився ще проти Даніеля Дюбуа (перемога технічним нокаутом у 9-му раунді) та Тайсона Ф'юрі (у першому – перемога за роздільним рішенням, а у другому – звитяга за одноголосним рішенням суддів). Цікаво, що Усик не назвав найважчим у кар'єрі із погляду на психологічний аспект жодного із двох боїв проти "Циганського короля".

На пресконференції після реваншу Усик зізнався, що йому легше дався реванш, аніж перший бій проти Ф'юрі.